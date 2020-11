Professor Habibe participa de encontro com pastores e líderes evangélicos Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 23:29

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda, Professor Habibe (PC do B), participou na manhã desta segunda-feira, dia 09, de um encontro com pastores e líderes evangélicos. O café da manhã foi promovido pela Convenção Evangélica do Estado do Rio de Janeiro (Cederj). Estiveram presentes cerca de 40 líderes religiosos, que declararam publicamente seu apoio à candidatura.

Para o pastor Joel Pinheiro, presidente da CEDERJ, o encontro foi de suma importância para a aproximação da entidade com um futuro próximo governo de Volta Redonda.

“Estamos em um momento muito importante para a cidade de Volta Redonda, onde as comunidades religiosas precisam acompanhar a mudança. Para isso, pretendemos criar o CRER - Coordenadoria de Relações com Entidades Religiosas -, o qual servirá de canal de comunicação entre a prefeitura e as demais representatividades religiosas, nos seus mais amplos segmentos, que, por tanto tempo, permaneceram ausentes nos governos”.

Para Habibe, o encontro mostra que seu projeto está aberto a conversar com os mais diversos segmentos da sociedade.

“Valorizamos a fé das pessoas e acreditamos que há sim espaço para o diálogo com essas entidades, que são tão presentes na vida dos nossos munícipes. Precisamos construir um governo para todos”, disse.