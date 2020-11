Samuca fala da importância de licitação das linhas de ônibus Divulgação

Publicado 10/11/2020 12:08

Volta Redonda - Samuca Silva, candidato à reeleição a prefeito de Volta Redonda, participou nesta terça-feira, dia 10, de mais um debate entre os candidatos a prefeitura. Entre as propostas apresentadas, Samuca falou sobre a importância de se realizar uma licitação das linhas de ônibus da maior empresa prestadora de serviço da cidade.

"Essas empresas têm um contrato de décadas com o município e foi feito sem licitação. Publicamos um decreto de caducidade do contrato da maior empresa por quebra de contrato, pois o serviço não é prestado com qualidade. Os ônibus atrasam, quebram, são veículos velhos. Por isso estamos buscando fazer a licitação", disse Samuca.

Samuca lembrou que está em discussão no Tribunal de Contas do Estado a liberação do edital de licitação. "A Justiça barrou a licitação mas estamos na luta para fazer essa concorrência. Nossa cidade e nosso povo merece. Nunca tiveram coragem de fazer a licitação e enfrentar as empresas", comentou o candidato.

O projeto do "Uber do Ônibus" também foi lembrado por Samuca. Trata-se de atrair empresas de aplicativos de transporte coletivo de passageiros, como Buser e o Ubus. Para isso, foi lançado o www.uberdoonibus.com.br para explicar melhor o projeto. "São Paulo, Fortaleza e Goiânia fizeram e, agora, é vez de Volta Redonda ter o Uber do Ônibus. Este é nosso compromisso. Pra falar de gestão tem que apresentar propostas e não blá blá blá", comentou Samuca.