PM apreende revólver e maconha no bairro Volta Grande III, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 12:33

Volta Redonda - A Polícia Militar apreendeu na noite de segunda-feira, dia 09, um revólver calibre 38 com a numeração raspada e seis munições, na Rua 1.023, no bairro Volta Grande 3, em Volta Redonda. De acordo com as informações da PM, os agentes foram ao local após uma denúncia sobre tráfico de drogas.

Na ação, os policiais militares também fizeram a apreensão de dois pedaços de maconha (cerca de um quilo), dois sacolés de cocaína, material para embalar entorpecentes e R$ 400 em dinheiro. Segundo a PM, ninguém foi preso e o todo o material apreendido foi levado para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.