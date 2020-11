Granato participou de debate nesta terça-feira, dia 10 Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 16:47

Volta Redonda - O candidato à prefeitura de Volta Redonda, Granato, ao sair de um debate, nessa terça-feira, dia 10, foi abordado por um morador que perguntou a ele como vê a atual crise de segurança pública na cidade devido aos tiroteios que aconteceram no bairro Santo Agostinho, por disputa de território entre grupo de traficantes. O morador afirmou ainda que há vários bairros que estão sendo dominados por traficantes.

Granato lembrou que apesar da segurança pública ser uma responsabilidade do governo estadual, assim que assumir irá tomar para ele essa responsabilidade no que diz respeito a prevenção. O candidato afirmou que investir em prevenção é uma das melhoras formas para resolver a questão da segurança. Entre estes investimentos, por exemplo, está o aumento das câmeras de monitoramento – hoje muitas delas estão inoperantes, iluminação pública adequada com lâmpadas de LED, capacitação da Guarda Municipal, a volta da Patrulha Escolar e apoio a integração das forças hoje existentes.

“Nossos moradores precisam saber que podem sair e chegar de suas casas com segurança”, disse.

Durante o debate, na manhã dessa terça-feira, em uma rádio local, Granato, voltou a afirmar que uma de suas prioridades será a saúde, que contará com uma fundação para permitir a contratação de mais profissionais da área.

Granato, indagado através de uma pergunta de um internauta, voltou a afirmar que usará a estrutura do antigo Hospital Santa Margarida não só para abrigar um centro de imagens, mas também para nele sejam locadas clínicas voltadas aos mais diversos segmentos da sociedade.

Granato revelou ainda que para atender a demanda de outras cidades, que buscam Volta Redonda para um melhor atendimento, já conversou com o governador em exercício Claudio Castro para que seja criado um local – financiado pelo governo estadual, para esses atendimentos com a estrutura da cidade. Granato também criticou a postura do atual prefeito, que continua afirmando que “a saúde está nota 10” quando na realidade o fato é outro. “A saúde da nossa cidade está na UTI e vamos tirá-la de lá assim que assumirmos. O que hoje o gestor afirma ser nada mais é que uma cidade cenográfica que não existe”, declarou o candidato.

Ao final do debate Granato respondeu a uma pergunta do sindicato dos professores sobre o pagamento do piso a categoria. Ele afirmou que realmente isso acontece, em grande parte por culpa dos últimos governos, mas se eleito fará um pacto educacional para – entre outras coisas, valorizar o professor. “Nos próximos dois anos haverá dificuldades financeiras devido ao caixa que o prefeito vai deixar, mas vamos assim que isso for resolvido, os professores, assim como todos os funcionários públicos, terão uma correção salarial que os valorizem ainda mais”, disse.