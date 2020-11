Alex Martins durante debate nesta terça-feira, dia 10 Divulgação

Volta Redonda - O candidato a prefeito Alex Martins (PSB) participou na manhã desta terça-feira, dia 10, de debate em uma rádio local. No evento, que reuniu os demais prefeitáveis, ele pontuou temas sobre diversidade, direitos humanos, desenvolvimento econômico e saúde.

Alex reafirmou que o desenvolvimento de Volta Redonda precisa considerar suas potencialidades. Mas, ressaltou que as propostas são macro e englobam ações que podem ser realizadas de maneira integrada com as demais cidades da região, gerando sinergias importantes para mútuos benefícios e a promoção do efetivo crescimento do Sul Fluminense.

Disse ainda, seu governo vai trabalhar para dinamizar as atividades econômicas regionais, reativar a capacidade de planejamento do Poder Público para promover a reestruturação da cadeia produtiva, fomentar o empreendedorismo com incentivos à pesquisa e à inovação realizadas através de parcerias com as universidades, o instituto federal, a escola técnica e o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa) com foco na incubação de novas empresas e nas Start-ups.



Com relação à diversidade, salientou sobre a importância do respeito aos cidadãos, independente de sua opção sexual, religiosa, cultural e étnica. “O que vale é o ser humano e a sua vida, maior patrimônio de uma cidade. Como presidente da OAB, por três mandatos consecutivos, conheci as comunidades da periferia de Volta Redonda. São essas pessoas que mais sofrem o preconceito, a exclusão social e a violência por eles provocadas. Temos que reverter essa situação e oferecer uma cidade mais justa, humana e igualitária para todos”.

Sobre saúde, Alex Martins disse que seu governo realizará concurso público para preencher as vagas do setor, com oferta de salários dignos, e que vai rever os contratos com as Organizações Sociais, que hoje são responsáveis por gerir os Hospitais do Retiro e São João Batista. “As OS foram criadas para serem exceção e hoje, elas se tornaram regra. É preciso ressaltar que estão sendo investigadas por indícios de desvio de recursos públicos da saúde para tratamento da covid-19, inclusive com um ex-prefeito preso no Rio de Janeiro. O município precisa ser responsável pela saúde pública. Por isto, vamos criar as unidades de saúde 40 horas, redimensionar a rede de atenção básica do município, criar a Unidade de Saúde da Família no bairro Voldac e transformar a Unidade Básica de Saúde do Jardim Paraíba em saúde da família aumentando a área de abrangência do programa, além de garantir médicos especialistas para diminuir a fila de espera, através de concurso público, salários dignos e reestruturação da carreira”.

Durante o período da tarde, Alex Martins participou de gravação de programa para as redes sociais na Praça Brasil. Na sequência, fez corpo a corpo levando suas propostas de governo para os trabalhadores e moradores da localidade. A mesma ação ocorreu no bairro Aterrado. À noite, a agenda foi reservada para reunião com grupos de apoiadores e filiados dos partidos da coligação ‘Pra Fazer Volta Redonda Melhor’ (PSB/REDE/PDT) com a finalidade de acertar os últimos detalhes da reta final do primeiro turno da campanha eleitoral.