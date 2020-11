Alex Martins durante debate realizado na noite de quarta-feira, dia 11 Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 12:34

Volta Redonda - O candidato a prefeito Alex Martins (PSB) participou na noite desta quarta-feira, dia 11, de debate em uma emissora de TV da região. Com dois blocos, o evento reuniu todos os postulantes ao Executivo Municipal com representação no Congresso Nacional, e terminou já na madrugada desta quinta-feira, dia 12.

O primeiro questionamento respondido por Alex Martins foi sobre a urbanização do município. “Entendo que a política urbana em Volta Redonda é uma necessidade presente, tendo como referência o Estatuto da Cidade, a Lei Orgânica Municipal e não só isso. Precisamos atrair os pesquisadores e professores com experiência na área para o desenvolvimento de projetos de captação de recursos junto aos Governos Federal e Estadual para que possamos efetivamente melhorar a vida da população, ofertando bem estar e dignidade a todos, além de acesso aos serviços públicos. O que se vê hoje é um governo que viola os direitos básicos do povo”, disse.

Publicidade

Alex citou como exemplo a ocupação Dom Waldyr Calheiros, no Belmonte, onde residem 54 famílias. “Quando fui presidente da OAB-VR, junto com a Cúria Diocesana, fomos convidados em maio de 2017 a resistir a um processo judicial, do governo atual para expulsar essas famílias do local. Na época, houve a promessa de instalação dos serviços de tratamento de água, esgoto e energia elétrica. No entanto, até hoje, essas famílias vivem sobre o descaso do Poder Público, sem os serviços básicos da Prefeitura. É lamentável que Volta Redonda, uma cidade tão rica e moderna, viva episódios como este”.

Na sequência, o candidato falou sobre a importância do Nasf (Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica) no pós-pandemia. “No nosso governo vamos implantar o médico 40 horas nas Unidades Básicas de Saúde, com atendimento das 8h às 17 horas e salários dignos. Dessa forma, vamos humanizar o atendimento e esvaziar os corredores dos Hospitais do Retiro e São João Batista”.

Publicidade

O candidato reafirmou seu compromisso com o servidor público. Ele disse que diferente dos demais, não pretende ser o chefe do Executivo, mas o amigo no Executivo. “Eu vou cuidar de você, para que juntos a gente possa cuidar do maior patrimônio da cidade, que é a população. É o servidor que faz a máquina administrativa funcionar. Por isto, vamos criar, por um ato administrativo, um comitê com a participação da Asvre e do Sindicato dos Servidores para a aplicação do Plano de Carreira, Cargos e Salários, de maneira gradual e responsável, sem impactar a folha de pagamento e os compromissos financeiros”.



O candidato também falou sobre o combate à violência contra a mulher e os jovens. “A Prefeitura de Volta Redonda tem que ser um ponto de acolhimento às mulheres e adolescentes que sofrem agressões físicas, sexuais e psicológicas. Nós vamos trabalhar com as secretarias pertinentes para recuperar e resgatar a dignidade da mulher e desse jovem vítima da violência, colocando-os em novos caminhos para seguir a vida”, concluiu.