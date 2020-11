Granato durante debate na noite de quarta-feira, dia 11 Divulgação

Volta Redonda - Durante o debate realizado na noite de quarta-feira, dia 11, em uma emissora de TV da região, o candidato à prefeitura de Volta Redonda, Granato - Solidariedade, criticou a falta de postura dos candidatos que preferem atacar o candidato Neto em vez de apresentar propostas concretas para a cidade.

Granato chamou a atenção que não cabe a nenhum candidato decidir sobre o futuro do ex-prefeito que está sendo julgado por irregularidades nos seus governos. Ele chamou a atenção que em vez de apresentarem propostas, ficam nas criticas e esquecem da população.

“O voto se ganha com boas propostas e compromisso. As minhas propostas são de recuperar os empregos perdidos no comércio por falta de critério do atual governo na condução do isolamento social durante a pandemia e fazer um mutirão da saúde arrumando o que o atual governo destruiu”, afirmou Granato.

Granato voltou a dizer que “garantir emprego para o jovem com ciência e tecnologia, para a mulher dando creche em tempo integral para ela trabalhar e para todos trazendo de volta a CSN para investir e reabrir o Escritório Central para voltar a gerar empregos” são metas que estão no seu Plano de Governo Participativo.

“Quero ser o seu prefeito para colocar ordem na casa e com a orientação de Deus, cuidar das famílias de nossa cidade”, declarou o candidato.