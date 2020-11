Samuca faz caminhada na Vila Santa Cecília Divulgação

12/11/2020

Volta Redonda - O candidato a reeleição em Volta Redonda, Samuca Silva, e a candidata a vice-prefeita, Fátima Martins, realizaram mais um ato de campanha nesta quinta-feira, dia 12. A caminhada foi realizada na Vila Santa Cecília e o objetivo foi conversar com os eleitores e apresentar propostas. A campanha foi feita entre meio-dia e 14 horas visando não atrapalhar o expediente de Samuca na prefeitura.

Durante a caminhada, Samuca lembrou a importância do fortalecimento do comércio local e da integração dos centros comerciais da cidade. “Medidas de desburocratização, Alvará Fácil e a Lei do Livre Comércio foram realizadas no nosso governo pensando no fortalecimento do comércio local. Lembro do Rua de Compras, evento copiado por várias cidades, que levou milhares de pessoas para os centros comerciais”, disse Samuca.

O candidato a reeleição lembrou ainda do Tarifa Comercial Zero, projeto que interliga os bairros Retiro, Vila, Aterrado e o Centro, e conta com três ônibus elétricos que beneficiam 30 mil pessoas por mês. “E vamos ampliar ainda mais o projeto, levando o Tarifa Comercial Zero para o Santo Agostinho e a 207, criando um grande centro comercial a céu aberto na cidade”, disse.

Durante a caminhada, Samuca falou sobre planos para o desenvolvimento econômico no período pós-pandemia. “Vamos continuar nosso trabalho em busca do desenvolvimento. E o Polo Metalmecânico será fundamental para isso. Conseguimos trabalhar pela aprovação da Lei do Aço, que vai gerar incentivos fiscais para as empresas da cadeia do aço, igualando as condições com outros estados”, disse Samuca.

O candidato destacou que sete empresas já estão com cartas de intenções de instalação na cidade assinadas. “Isso deve gerar diretamente 3,5 mil empregos. Vamos ainda criar dois cursos técnicos na Fevre para atender a população e preparar nossa mão de obra”, disse Samuca, ressaltando que o projeto do Polo Metalmecânico só foi possível pela melhora de relação com a CSN.

Samuca lembrou que medidas que fomentam o empreendedorismo e a melhora do ambiente de negócios fizeram com que fosse premiado pelo Sebrae como ‘Prefeito Empreendedor Nacional’ em 2019.