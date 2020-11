Forte chuva em Volta Redonda nesta quinta-feira, dia 12 Divulgação

Publicado 12/11/2020 20:31

Volta Redonda – Uma forte chuva aconteceu em Volta Redonda nesta quinta-feira, dia 12. De acordo com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), as equipes já estão trabalhando para minimizar os impactos resultantes do temporal. Os funcionários estão nas ruas atuando em vários pontos. A SMI também montou um plantão de emergência com caminhões e máquina preparados para atender qualquer intercorrência depois da chuva.

O município somou 73 milímetros de volume de chuva em 24 horas e a previsão é de mais chuva para os próximos dias. Nas últimas 72 horas, o acumulado de chuva foi de 177 milímetros. A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil também realiza o monitoramento da situação da cidade, principalmente nas áreas de risco.

“Pedimos para que os moradores fiquem atentos e se possível já procurem um lugar seguro até a chuva cessar. É importante levar documentos pessoais, remédios de uso contínuo, celular, peças de roupa e alimentos”, disse o coordenador Leandro Rezende, frisando que em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone: 3339-2064 ou disque 199.

Até o momento foram registradas ocorrências como deslizamento de terra, quedas de muro e árvores e alagamentos.