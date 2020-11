Por O Dia

Publicado 13/11/2020 09:08

Volta Redonda - O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, conseguiu, por meio da Justiça Eleitoral, a remoção de um perfil falso no Facebook que divulgou uma animação que fazia menção à “Máfia das Ambulâncias”, processo em que o candidato foi inocentado. Em caso de descumprimento da sentença, o Facebook terá que pagar uma multa diária no valor de R$ 1 mil. Segundo a decisão do juiz eleitoral Marcelo Dias da Silva, o conteúdo veiculado “ultrapassa a mera propaganda de caráter negativo”.

“Considerando que não há notícia de condenação do candidato, haja visto que seu registro de candidatura foi deferido, sem impugnações, quaisquer citações a respeito de supostas investigações, excedem a mera propaganda negativa, atingindo a hora e, portanto, a dignidade do candidato”, pontuou o juiz em trecho da sentença.



Publicidade

Baltazar comemorou a decisão judicial que, segundo ele, pode ajudar a “diminuir o ritmo” da máquina de fake news destinada a destruir sua reputação. “Quem não tem proposta, ataca. Todos os dias, me deito com a consciência tranquila. Desde o começo, fui favorável as investigações, tive minha vida profissional e pessoal revirada, mas fui absolvido, pois sempre acreditei na Justiça. Hoje, já que não conseguiram acabar comigo, meus rivais me atacam, mas eu não vou dar folga a essa propagação de mentiras”, disse Baltazar.