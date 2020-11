Granato em carreata pela cidade, nesta sexta-feira, dia 13 Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 21:15

Volta Redonda - O candidato à prefeitura de Volta Redonda, Granato, pelo Solidariedade, realizou nessa sexta-feira, dia 13, uma carreata que passou pelos principais centros comerciais da cidade e por vários bairros. Em uma das paradas, Granato conversando com as pessoas voltou a afirmar que ele é “o candidato das propostas” e no seu governo muitos setores que hoje não funcionam como deveriam ser estarão voltando à normalidade.

Ele deu como exemplo a educação que se encontra totalmente paralisada. “As aulas não voltaram não só por causa da pandemia, mas também porque não há funcionários para tocar as escolas”, disse.

Granato voltou a garantir que no seu governo as escolas municipais funcionarão em horário integral, assim como as creches que – quando funcionavam, o faziam apenas em meio período, não permitindo que as mães trabalhassem. E também que a alimentação que será servida nas escolas e creches terá ainda mais qualidade com a criação da Fábrica de Merendas.

No bairro Retiro, Granato foi parado pelo morador Luis Nascimento, que explicou que todos os dias é obrigado a sair de sua casa no fim do bairro para ir almoçar no restaurante popular – cujo projeto de municipalização é de autoria de Granato como vereador. Granato garantiu que isso acabará logo nos primeiros meses do seu governo com a construção de uma unidade do Restaurante Popular no bairro, para atender a grande demanda existente. “Temos que olhar com mais carinho para o Retiro. Até hoje quem passou pela administração publica, mas tirou do que deu para os seus moradores”, afirmou.

Granato também voltou a garantir que logo nos primeiros meses de seu governo, as filas de espera para exames, consultas e cirurgias eletivas nas unidades de saúde do município começaram a ser terminadas com os atendimentos que acontecerão. “Não é possível termos pessoas esperando há mais de 18 meses para uma simples consulta com um especialista. Isso é um escárnio!”.

Ele voltou a afirmar que terminará com os contratos com as organizações sociais que estão administrando unidades de saúde da cidade. “Nossa saúde será toda ela administrada por uma fundação e vamos voltar a ser referencia no estado”, garantiu.

No bairro Aterrado, Granato foi abordado pela moradora Isaura Claro, que cobrou dele uma proposta sobre a volta dos empregos da cidade. Granato lembrou a moradora que uma das suas metas é a volta da CSN para a cidade, trazendo com isso não só empregos, mas também mais movimentação na economia da cidade.