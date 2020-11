CDL incentiva a renegociação de dívidas entre consumidores, lojas, instituições financeiras e outras empresas Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/11/2020

Volta Redonda - A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) vai realizar na próxima semana, entre os dias 16 e 19, a campanha "Nome Limpo, Crédito Forte". O objetivo é incentivar a renegociação de dívidas entre consumidores, lojas, instituições financeiras e outras empresas.

Durante esse período, os consumidores poderão fazer a consulta ao SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) de graça na sede da CDL-VR, na Rua Simão da Cunha Gago, 19, Aterrado. Para fazer a consulta, além de levar um documento com foto e o CPF, a CDL reforça que é obrigatório o uso de máscara nas dependências do prédio e fora e que disponibiliza álcool 70% para higienização das mãos, em cumprimento às medidas preventivas ao coronavírus.

Segundo as informações da entidade, depois de realizar a consulta e saber onde está com débito em atraso, o consumidor poderá procurar a empresa para tentar uma renegociação da dívida. A CDL-VR está incentivando as lojas a oferecerem condições facilitadas de pagamento para ajudar a reduzir a inadimplência, que chegou a quase 20%, entre abril e julho, mas foi diminuindo com a reabertura do comércio e, hoje, está em torno de 7%.

A campanha, segundo o presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, vem somar à recuperação das vendas, fortalecendo ainda mais o poder de compra dos consumidores para as datas comerciais do final de ano, como a Black Friday, o Natal e o Ano Novo, que são essenciais para o setor de varejo e serviço.

“Dezembro está chegando e muitos consumidores vão precisar pagar as dívidas em atraso para realizar as compras, por isso, é importante que as empresas tenham condições de renegociar, oferecer descontos nos juros”, comentou.

Gilson lembrou ainda que este ano tem sido muito difícil tanto para o lojista, que enfrenta uma crise nas vendas por conta da pandemia da covid-19, principalmente, por ter ficado quase 80 dias com as portas fechadas, quanto para o consumidor, que viu seu poder de compra reduzido.

“A renegociação é uma forma de ajudar também quem perdeu o emprego ou teve redução de salário ou de renda, a voltar a ficar adimplente. Tem sido um ano difícil para todos, consumidores e empresas, por isso, a campanha Nome Limpo, Crédito Forte tem ainda mais importância este ano. Precisamos aumentar as vendas de dezembro, garantido ainda uma queda da inadimplência”, disse.

A CDL orienta também os lojistas a realizarem a análise crédito antes de vender no crediário para evitar cair em golpes. Além disso, segundo Gilson, também é importante incluir os nomes dos devedores para aumentar a proteção ao crédito.

“Tem muitas famílias passando por dificuldades, mas também existem pessoas de má índole, que se aproveitam desse momento para sair comprando já com a intenção de não pagar. Para as lojas se prevenirem desses golpes, é fundamental realizar as consultas ao SPC, quando mais informações melhor”, acrescentou.