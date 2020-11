Voltaço vence Ypiranga fora de casa Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 08:41

Volta Redonda - Com gols de João Carlos, Hiroshi e Alef Manga, e um pênalti defendido por Douglas Borges, o Volta Redonda venceu o Ypiranga-RS por 3 a 2 no estádio Colosso da Lagoa.

Com a vitória, o Esquadrão de Aço pula para a sexta colocação e fica a três pontos do G4. Na próxima rodada, o Voltaço recebe o São Bento-SP, domingo, dia 22, às 15h, no estádio Luso Brasileiro.

O jogo

Em um primeiro tempo com poucas chances, a partida ganhou em emoção apenas nos minutos finais. Aos 41 minutos, Oliveira cruzou na medida para João Carlos cabecear para o fundo das redes, colocando o Volta Redonda na frente no placar. Os donos da casa tiveram a chance do empate aos 45 minutos após pênalti marcado pelo árbitro da partida. Caprini foi para a cobrança e Douglas Borges caiu para o lado esquerdo e fez grande defesa.

Na volta do intervalo, o Ypiranga iniciou uma pressão em busca do empate e chegou ao gol aos cinco minutos, com Caprini. Apesar da reação dos donos da casa, foi o Esquadrão de Aço que voltou a marcar. E com a estrela do técnico Neto Colucci. O comandante colocou Hiroshi e Alef Manga em campo e as substituições não demoraram a dar resultado.

Aos 21 minutos, Hiroshi arriscou da entrada da área e acertou o ângulo, marcando um golaço. Dois minutos depois, Alef Manga recebeu em velocidade e bateu cruzado para marcar o terceiro do Voltaço. Os donos da casa reagiram aos 30 minutos e diminuíram o marcador, novamente com Caprini. Porém, a reação dos donos da casa parou por aí. Fim de jogo no Colosso da Lagoa: Ypiranga-RS 2×3 Volta Redonda.