Juliana Carvalho votou por volta das dez horas da manhã no colégio Santos Dumont, no bairro Niterói Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 12:03

Volta Redonda - A candidata do PSOL, Juliana Carvalho, votou hoje por volta das dez horas da manhã no colégio Santos Dumont, no bairro Niterói. O processo foi rápido e tranquilo.

"Temos a consciência de que já ganhamos, independente do resultado. Fizemos uma campanha corajosa, apontando os principais problemas da cidade e levando o eleitor a pensar sobre as consequências do seu voto", contou a candidata que foi votar com uma camisa fazendo menção a Marielle Franco, vereadora do PSOL assassinada em 14 de março de 2018.

Publicidade

Na porta do colégio onde vota, Juliana foi abordada por alguns eleitores que disseram ter se impressionado com sua participação na campanha.

"Me deixou muito feliz ouvir das pessoas que acompanharam os debates que gostaram de ouvir as coisas que disse e ficaram mais confiantes. Temos certeza que o PSOL em Volta Redonda vai impressionar esse ano", completou a socialista.