Publicado 15/11/2020 15:00

Volta Redonda - O candidato à prefeito de Volta Redonda, Alex Martins (PSB) votou neste domingo, dia 15, às 10:30hs, no ICT (Instituto de Cultura e Tecnologia), no Jardim Amália. Alex estava acompanhado da esposa Rafaela Schettino. Na oportunidade, disse da importância do processo democrático brasileiro na escolha dos seus representantes.

“Eu estou muito feliz neste domingo, quando a gente celebra a democracia também nas urnas. Tenho convicção do dever cumprido e a consciência tranquila e, espero que a população possa expressar a sua vontade, tendo a decisão da maioria respeitada”, destacou.

Após votar, Alex Martins percorreu diversas seções eleitorais. A partir das 17 horas, ele acompanha a apuração das eleições em casa, ao lado dos familiares.

A candidata a vice-prefeita Jussara Ferreira (PDT) votou por volta das 11h, no Colégio Estadual Santos Dumont, no bairro Niterói. Ela declarou seu otimismo e expectativas com os resultados.