Professor Habibe votou no final da manhã, no Senai, no bairro Aero Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 15:18 | Atualizado 15/11/2020 18:01

Volta Redonda – O candidato a prefeito de Volta Redonda, Professor Habibe (PCdoB), votou no final da manhã, no Senai, no bairro Aero. O candidato foi acompanhado de sua comitiva e alguns apoiadores.



Habibe destacou importância das eleições no âmbito da democracia. “São em dias como esse que precisamos levantar a bandeira da defesa da democracia. É através do processo democrático que podemos mudar os rumos de nossa gente. Nosso voto é o poder popular”, afirmou o professor.



O candidato ainda comentou sobre sua percepção em relação aos eleitores, que, segundo ele, demonstram uma vontade pela mudança na política de Volta Redonda.

“Vivemos em um momento muito difícil, mas ao decorrer dos 45 dias pudemos perceber a esperança nos olhos das pessoas. Elas sabem que existem pessoas que realmente podem fazer a diferença. O próximo governo precisa de um olhar mais especial para a população”, falou.