Resultado parcial eleições 2020 em Volta Redonda Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 20:23 | Atualizado 15/11/2020 20:28

Volta Redonda – A apuração em Volta Redonda dos votos do 1º turno das eleições municipais 2020, em Volta Redonda, no Sul do Estado do Rio continua. De acordo com a atualização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 40,51%, ou seja, 252 das 622 seções foram apuradas até às 20h.



Em primeiro lugar aparece Neto (DEM) com 34.221 votos, 56,60%, em segundo Baltazar (PSD) com 7.637 votos (12,63%) e em terceiro Samuca Silva (PSC) com 5.765 votos (9,54%).

Acompanhe o resultado parcial divulgado pelo TSE:



Neto (DEM) 34.221 votos (56,60%) sub judice



Baltazar (PSD) 7.637 votos (12,63%)



Samuca Silva (PSC) 5.765 votos (9,54%)



Granato (Solidariedade) 3.230 votos (5,34%)



Hermiton (Republicanos) 2.458 votos (4,07%)



Juliana Carvalho (PSOL) 1.493 votos (2,47%)



Cida Diogo (PT) 1.434 votos (2,37%)



Alex Martins (PSB) 1.430 votos (2,37%)



Dayse Penna (PROS) 1.291 votos (2,14%)



Professor Habibe (PC do B) 649 votos (1,07%)



Evandro Glória (Cidadania) 455 votos (0,75%)



Benevenuto (Avante) 294 votos (0,49%)



Mônica Teixeira (PSTU) 74 votos (0,12%)



Luiz Eugênio (PCO) 28 votos (0,05%) sub judice



Neste ano, o Tribunal Superior Eleitoral passou a divulgar o voto de todos os candidatos concorrentes, independentemente da situação do seu registro e da destinação dada a seus votos: se válidos, anulados "sub judice" ou anulados definitivamente.

Publicidade

De acordo com o TSE, caso um candidato "sub judice" tiver votos suficientes para vencer, o resultado da eleição na cidade será considerado indefinido até decisão da Justiça. No caso de o candidato "sub judice" obter votos suficientes para ir ao 2º turno, ele seguirá na disputa até que a situação seja definida. Para consultar a situação do candidato, acesse http://divulgacandcontas.tse.jus.br. As informações são do Tribunal Superior Eleitoral.