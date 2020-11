Homem é preso com arma, granadas e drogas em Volta Redonda Divulgação/ PM

Publicado 17/11/2020 11:41

Volta Redonda - Policiais militares prenderam um homem na segunda-feira, dia 16, em Volta Redonda, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Segundo as informações da PM, a ação ocorreu na Travessa Veneza, no bairro Coqueiros, quando avistaram dois suspeitos durante um patrulhamento no local.

Ainda de acordo com os policiais, um dos homens estava com uma mochila e uma arma, já outro suspeito conseguiu fugir. Dentro da mochila foram encontrados 02 tabletes de maconha (aproximadamente dois quilos), 73 sacolés de maconha, 15 comprimidos de ecstasy, uma pistola calibre 9mm, 48 munições do mesmo calibre, cinco carregadores, 219 pinos de cocaína, 04 granadas, 03 rádios comunicadores, 03 baterias, R$ 76,00 e ainda material para embalar drogas.

A Polícia Militar ainda informou que o homem que fugiu foi identificado. De acordo com os policiais, ele seria o possível autor do homicídio de Jonathan Fabiano Augusto de Almeida, 21 anos, ocorrido dentro do Cemitério do Retiro, no último dia 09 de novembro. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP.