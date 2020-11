4ª edição da Semana do Povo Preto começa hoje em Volta redonda e será realizada de forma virtual em função da covid-19 Divulgação

Volta Redonda – Começa nesta quarta feira, dia 18, mais uma edição do evento ‘Semana do Povo Preto’ que celebra o Dia da Consciência Negra, fortalecendo a ancestralidade e a cultura, tem como palco o Memorial Zumbi, contemplando várias linguagens da cultura afro. Este ano o evento será online em função da pandemia da covid-19 e receberá atrações que foram contempladas em edital, através da Lei Aldir Blanc.

De acordo com as informações da Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda, a programação do evento que está na sua 4ª edição segue até o dia 24 de novembro. A secretária municipal de Cultura, Aline Ribeiro, comentou a importância da celebração.

“As contribuições da cultura de origem africana para a construção da personalidade brasileira são inegáveis. Elas estão em toda parte. O Dia Nacional da Consciência Negra, incentiva, de um lado, a consciência histórica de uma sociedade que vivenciou longamente a escravidão e, de outro, a reflexão sobre o impacto da cultura e da presença do povo africano na formação da cultura brasileira”, disse Aline.

Segundo o gerente de espaços culturais da SMC, Sid Soares, realizar um evento que fomenta a cultura afro neste momento, ainda que de forma virtual, é muito importante como marcador cultural.

“É fundamental para compreensão de todos entender a necessidade e importância do Dia da Consciência Negra. Essa data relembra o líder negro Zumbi, governador de Palmares, mas também nos estimula a trabalhar a nossa percepção enquanto negros e negras e como agentes de transformação social para a construção de uma cidade que de fato lute para combater as desigualdades”, afirmou Sid.

Para ele, o 20 de novembro reacende o debate sobre a trajetória que o povo negro teve no "sequestro-travessia" da África ao Brasil, a contribuição do negro para o desenvolvimento do país nas mais diversas áreas e a relação de desigualdade em que o Brasil se sustentou e ainda se sustenta nos dias atuais.

“Volta Redonda é referência nacional, seja pelos espaços dedicados à cultura afro, seja pela trajetória do movimento negro, dos grupos e coletivos afro que lutam para que essa consciência seja ouvida, vista e respeitada nos 365 dias do ano”, frisou Sid.

Confira a programação completa da 4ª Semana do Povo Preto:



- Dia 18/11, às 20h - Live sobre cultura afro brasileira com Verônica Nascimento - Produtora Cultural RJ.

- Dia 19/11, às 16h - Live sobre Moda Afro Brasileira com o estilista SantClair Pedro de Barra Mansa.

- Dias 23 e 24/11, às 15h - Feira Das Mina Preta ao vivo, com sorteio de uma Caixa das Mina. A Feira Das Mina Preta é um encontro de mulheres negras afro empreendedoras que trabalham com moda afro brasileira, artesanato, literatura, estética e gastronomia.



- Dia 20/11, 12h - Show com o Grupo Dandaras Semana do Povo Preto. O Grupo Dandaras visa enaltecer o poder das mulheres negras no samba, mulheres essas que são precursoras no gênero. Essa apresentação consiste em mostrar ao público a obra dessas mulheres.



- Dia 21/11, 12h - Som dos Atabaques. Kayo Emanuel é instrutor do projeto que através de oficinas e apresentações tem o objetivo de transmitir o conhecimento para as gerações mais novas.