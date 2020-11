Samuca visita novas instalações de Centro Pop para atendimento à pessoas em situação de rua Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 15:09 | Atualizado 18/11/2020 15:11

Volta Redonda - O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, realizou uma visita nesta quarta-feira, dia 18, as novas instalações do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop). O local, inaugurado na última semana, atende em média 50 pessoas diariamente,



O novo espaço de atendimento, que conta com salas ampliadas, refeitório, banheiros para higiene pessoal e demais cuidados, armários pra guardar pertences, acessibilidade e um canil, irá permitir a ampliação do serviço, além de proporcionar uma melhor assistência aos usuários.



Samuca elogiou a qualidade da obra e disse que esse é mais um legado para a cidade, permitindo a ampliação do serviço e um atendimento melhor ao público alvo.



“Esse é um legado importante. As pessoas em situação de rua atendidas pela unidade contam com alimentação, higiene pessoal, serviço de retirada de documentos, contato familiar, atendimento psicossocial, além de receberem encaminhamentos necessários à construção do Plano de Acompanhamento Individual ou Familiar”, disse o prefeito.



O Centro Pop é destinado às pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia ou sobrevivência. O local tem como finalidade assegurar atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento da sociabilidade, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida.



A nova sede fica ao lado do Hospital do Aterrado, antigo Cais, na Rua Paulo Leopoldo Marçal, número 298, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.