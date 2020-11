Em 72 horas, choveu o acumulado de 80 milímetros em Volta Redonda Felipe Carvalho

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 20:43

Volta Redonda - Nos últimos três dias, as chuvas que estão atingindo Volta Redonda já chegaram ao acumulado de 80 milímetros. Os dados são da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, que está atuando no monitoramento de áreas de risco na cidade. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), por sua vez, seguem mobilizadas para atender as demandas ocorridas devido ao período de fortes chuvas em Volta Redonda.



A SMI organizou escalas de plantão, inclusive para os finais de semana e o período da noite, visando atender a toda a população com mais agilidade, evitando e amenizando os transtornos gerados pelas chuvas. Retirada de galhos, desentupimento de bueiros e lavagem das ruas estão sendo realizados diariamente. Além disso, os serviços de rotina como capina, limpeza e varrição, também continuam sendo efetuados.

“Colocamos todo o nosso pessoal de prontidão e em alerta máximo para atuar nos locais mais afetados pelas chuvas. É um trabalho de muita parceria e toda a SMI está bem focada”, contou o secretário de Infraestrutura, Vinicius Ramos.

Até esta quarta-feira, dia 18, diversas intervenções foram realizadas, como a retirada de resíduos e raspagem de barro, na Rua Suinã, Rua Norte e Avenida Antônio de Almeida, ambas no Retiro; remoção de barro, no São Sebastião; retirada de árvore no escadão da Rua Rui Barbosa, no bairro Eucaliptal; manutenção do afundamento na Rua 3 B, no bairro Belo Horizonte; remoção de galhos, na Avenida dos Trabalhadores, próximo a CSN; manutenção no tampão de rua, na Rua Nestório, no Belo Horizonte; limpeza do Córrego Colorado, no bairro Vila Rica; início da troca da rede pluvial, na Rua Almirante Barroso, no Jardim Amália.

Já a Defesa Civil de Volta Redonda segue realizando o monitoramento das áreas de risco. “Nós recomendamos que todos façam o cadastro via celular para receber os avisos que estamos emitindo de alerta de chuvas fortes, pois a prevenção neste momento é fundamental”, disse Bruno Ribeiro Soares, da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil.

Para ter acesso aos alertas da Defesa Civil de Volta Redonda, o morador deve se cadastrar enviando um SMS para o número 40199, apenas com o número do CEP de sua residência. A partir daí, o usuário passa a receber os alertas pelo celular, sobre riscos de desastres naturais. Esse serviço é gratuito.