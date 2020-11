Neto Colucci fala sobre o empate do Voltaço com o São Bento-SP Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 17:39

Volta Redonda - Ficou tudo igual no confronto entre Voltaço e São Bento-SP. Após os visitantes abrirem o placar no começo do jogo, o Voltaço foi buscar o empate ainda na primeira etapa, criou chances para virar, mas a igualdade permaneceu no marcador.

O técnico do Volta Redonda FC, Neto Colucci analisou como foi a partida.

“Não podemos entrar da maneira que começamos o jogo, com uma rotação muito baixa, e tomamos um gol por um erro nosso, após tentar sair jogando por dentro. A intensidade tem que ser muito maior. Nos recuperamos dentro da partida, empatamos o jogo, criamos oportunidades, mas faltou caprichar mais no passe e na finalização para conseguirmos a virada”, disse.

Na próxima rodada, o Voltaço visita o Brusque-SC, sábado, dia 28, às 15h, no estádio Augusto Bauer.

“Teremos uma semana forte de treinamentos pela frente, para chegarmos preparados no sábado e buscar esta importante vitória. Mesmo jogando fora de casa, vamos para jogar e buscar os três pontos, assim como foi contra o Ypiranga-RS, sempre com muita inteligência e competência para aproveitar as oportunidades, porque sabemos que será um confronto difícil diante de uma equipe que quer vencer para se manter na liderança do grupo”, projetou.