Ação da PM apreende material para embalar drogas no bairro Roma, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 11:07 | Atualizado 25/11/2020 15:10

Volta Redonda - Agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam drogas e material para embalar entorpecentes em Volta Redonda, no último sábado, dia 21. A ação aconteceu após uma denúncia feita ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) de que no bairro Roma existia um local usado para o tráfico de drogas.



Os policiais foram ao endereço e a dona do imóvel que mora próximo ao local, informou que quem fica na casa é o seu filho, os agentes conseguiram entrar e apreender o seguinte material: 255 pinos de cocaína, dois sacos com 624g de cocaína, um liquidificador, uma balança de precisão, material para endolação e um caderno de anotações.

Segundo as informações da PM, a mulher, proprietária da residência foi ouvida e logo depois liberada. Ainda de acordo com a polícia, o material foi levado para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, onde o caso foi registrado.