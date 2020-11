Voltaço enfrenta o Brusque-SC neste sábado, dia 28 Divulgação/ VRFC

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 10:51

Volta Redonda - O Voltaço encerrou na última quinta-feira, dia 26, a preparação em casa para o próximo desafio pela Série C do Campeonato Brasileiro contra o Brusque-SC. Agora, o Esquadrão de Aço segue para a cidade catarinense, onde no sábado, dia 28, às 15h, no estádio Augusto Bauer, entrará em campo pela penúltima rodada da competição.

Partida que pode assegurar, matematicamente, o Esquadrão de Aço na Série C de 2021, independentemente dos demais resultados da rodada. Isso porque, atualmente, o Voltaço está na sexta colocação do grupo B, com 19 pontos, cinco a mais que o São Bento-SP, que abre a zona de rebaixamento.

“Infelizmente não temos chances de classificação para a próxima fase, mas vamos entrar em campo focados para buscar esta importante vitória e eliminar de vez qualquer chances de rebaixamento. Será uma partida complicada contra o Brusque, que é muito forte dentro de casa e irá buscar os três pontos para seguir na liderança. Porém, tivemos uma semana forte de treinamentos, o Neto conseguiu ajustar alguns erros que tivemos e precisamos entrar ligados desde o primeiro minuto, para fazermos um grande jogo e sairmos de campo com os três pontos”, disse o capitão Heitor.