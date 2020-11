Prefeitura de Volta Redonda realiza serviços de infraestrutura na cidade Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 11:15

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), trabalha na manutenção da cidade. Nesta quarta-feira, dia 25, além dos serviços rotineiros de curadoria, a SMI realizou obras de manutenção e melhorias nos bairros Três Poços e Belo Horizonte.



Na Rua Nestório, no bairro Belo Horizonte, as equipes fizeram a recuperação do sistema de drenagem, com a substituição de manilhas. O objetivo foi a desobstrução da rede para evitar alagamentos nos dias de chuva. De acordo com a Prefeitura, desde o início de outubro acontecem a desobstrução de bueiros por toda a cidade como forma de prevenção a alagamentos e enchentes.



Já o bairro Três Poços recebeu as equipes de tapa-buracos, iniciando o serviço de recuperação da base do pavimento da Rua Érica Berbet. Três Poços já recebeu inúmeros investimentos da prefeitura municipal como na Avenida Paulo Erlei, uma das principais da cidade, que recebeu recapeamento asfáltico, sistema de drenagem e o nivelamento do solo.

“A SMI não para. Além dos serviços rotineiros, nossas equipes trabalham incansavelmente para atender as demandas da cidade”, disse o secretário.