MEP-VR participa de roda de conversa online sobre educação Reprodução/ MEP-VR

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 11:47

Coletivo ‘Entre Nós’- Rede de cooperação solidária do Sul Fluminense, promoveu na quinta-feira, dia 26, via plataforma Educação: direito a garantia ao ensino frente à conjuntura atual". Volta Redonda - O- Rede de cooperação solidária do Sul Fluminense, promoveu na quinta-feira, dia 26, via plataforma https://www.youtube.com/watch?v=r_ejdGKkhoY , uma roda de conversa com o tema "

Assuntos como: desafios enfrentados pelos setores da educação no Brasil - a alta taxa de abandono e evasão escolar, a infraestrutura precária por falta de investimentos, as complicadas condições de acesso, além de todas as desigualdades sociais e econômicas implicadas na questão educacional foram abordados durante a conversa.



Participaram da live: acadêmicos de psicologia e de direito (UFF-Aterrado), professores, psicóloga, estudantes do ensino médio, representante do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE) e também a professora Marcele Lopes, representando o Pré Vestibular Cidadão (PVC) do Movimento Ética na Política (MEP-VR).



Marcele, na sua exposição traçou a trajetória do programa de educação popular do Movimento na ênfase do ensino e aprendizado realizado na “Escola Freiriana do MEP’, por meio da ‘escuta e diálogo’ entre alunos, educadores e sociedade, aguçada com a pandemia.



Na maioria das falas, jovens pontuaram questões socioeducacionais para além das escolas, destacando as frustrações e o ‘sentimento de abandono tão presente no processo educacional’. O conjunto dos debatedores ao analisarem os cenários sociopolíticos apresentaram desafios singulares, na linha superação das dificuldades e associaram a necessidade de construção de proximidade com a pessoas que sofrem e sentem o abandono do Estado. Nesta linha a ‘universalização da educação’ ganhou uma tônica especial durante o debate.



Ao fim, Marcele Lopes, da equipe pedagógica do Pré Vestibular do MEP reforçou sobre a importância do diálogo. “Há necessidade urgente do diálogo sobre os rumos da educação pública”, destacou a professora.