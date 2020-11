Prefeitura de Volta Redonda lança city tour em áreas verdes da cidade Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 16:46

Volta Redonda - O serviço do Tarifa Comercial Zero, será ampliado pela Prefeitura de Volta Redonda. No próximo domingo, dia 29, terá início o projeto ‘Citytour em Volta: Rota dos Parques’. O ônibus elétrico vai circular gratuitamente todos os domingos entre as áreas naturais da cidade, como o Zoológico Municipal (Zoo-VR), o Parque Natural Volta Redonda, o Jardim Botânico e o Parque do Ingá.

O objetivo é facilitar o acesso das pessoas aos espaços verdes e de lazer da cidade, como explicou a diretora de Turismo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Smdet), Débora Cândido.



“Esses horários permitem que uma pessoa saia de casa e passe a manhã no zoológico, e a tarde no Jardim Botânico, ou que passe o dia todo no Parque Volta Redonda, por exemplo. É importante que antes de sair de casa, os moradores se atentem aos horários e regras de funcionamento de cada local, como o zoológico, que necessita de agendamento”, ressaltou Débora Cândido.



Inicialmente, serão três saídas do ponto do Tarifa Comercial Zero localizado no bairro Retiro: uma de manhã, às 8h, e outra à tarde, às 12h30. Haverá ainda uma terceira saída, às 15h30, com o objetivo de buscar os visitantes que passaram seu dia nos parques.

Publicidade