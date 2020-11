Dois menores, ambos de 17 anos, foram apreendidos por suspeita de tráfico de drogas em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 09:34

Volta Redonda - A Polícia Militar realizou a apreensão de dois suspeitos, ambos de 17 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas em Volta Redonda. A ação aconteceu no final da tarde de quinta-feira, dia 26, no condomínio do Minha Casa, Minha Vida, Ingá I, na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz.



De acordo com as informações dos policiais, 233 pinos, seis tiras de maconha e R$ 80 em dinheiro foram apreendidos no local. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP, para onde o material apreendido foi levado.