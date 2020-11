Volta Redonda realizou neste sábado, dia 28, o quarto dia de vacinação antirrábica Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 18:23

Volta Redonda - Neste sábado, dia 28, aconteceu a quarta etapa de vacinação antirrábica, em Volta Redonda. A campanha, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), teve início no dia 24 de outubro, com o objetivo de vacinar cães e gatos com mais de noventa dias de nascidos. A estimativa é de que cerca de seis mil animais tenham sido vacinados neste quarto dia de campanha.

No próximo sábado, dia 5 de dezembro, será realizado o último dia de vacinação, de um total de cinco sábados programados. A vacina serve para evitar a raiva, doença viral e infecciosa que também pode ser transmitida para pessoas. O objetivo da campanha é imunizar, aproximadamente, 22 mil animais, entre cães e gatos.



Segundo a Coordenadora de Vigilância Ambiental, Janaína Soledad Rodrigues, que percorreu os locais de vacinação neste sábado, é importante que as pessoas sigam as recomendações de segurança contra à covid-19.



“Eu notei que algumas pessoas vieram sem máscara trazer seu pet para vacinar e nós estamos alertando que venham com o acessório de proteção. Desde o início da campanha nós fazemos esse alerta e lembramos que só serão atendidos aqueles que estiverem seguindo as regras”, frisou a coordenadora.



Janaina também destacou que é importante que o animal seja levado por um adulto e não por crianças. A coordenadora também lembrou que anteriormente a vacina era disponibilizada em 36 postos, porém, desta vez este número foi ampliado para 50 locais de vacinação.



“Aumentando os locais de vacinação, a gente evita aglomerações e oferece mais opções para a população levar seu animal. Outro detalhe para relembrar é de que, por questões técnicas, nós não fornecemos a vacina, é realmente necessário que o animal seja levado até um dos locais de vacinação”, disse.

Publicidade

Volta Redonda realizou neste sábado, dia 28, o quarto dia de vacinação antirrábica Evandro Freitas



A vacinação é realizada no horário de 8h as 17h. No sábado, dia 28, a vacina ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros:

Retiro; Vila Mury; Açude I e II; Vila Brasília; Belo Horizonte; Mariana Torres; Belmonte; Padre Josimo; e na Escola Amaral Peixoto, no Retiro. Caso o cidadão perca a data de vacina em seu bairro, poderá levar seu cão ou gato em outro posto.



A enfermeira Selma Lima, do bairro Belmonte, sabe da importância da vacina para seu bichinho de estimação. é realizada no horário de 8h as 17h. No sábado, dia 28, a vacina ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros:Retiro; Vila Mury; Açude I e II; Vila Brasília; Belo Horizonte; Mariana Torres; Belmonte; Padre Josimo; e na Escola Amaral Peixoto, no Retiro. Caso o cidadão perca a data de vacina em seu bairro, poderá levar seu cão ou gato em outro posto.A enfermeira Selma Lima, do bairro Belmonte, sabe da importância da vacina para seu bichinho de estimação.

“Eu trouxe a Mel para vacinar, pois a vacina é uma proteção pra ela e pra gente também. Eu procuro manter sempre atualizada as vacinas dela”, disse.



“Eles são como membros da família, então a gente tem que tomar todos os cuidados e manter a saúde deles em dia também”, comentou a dona de casa Gilmara Lopes, que levou seu gatinho.



No sábado, dia 05 de dezembro, será o último dia da campanha. Os locais de vacinação serão as Unidades Básicas de Saúde dos bairros: São Geraldo; Jardim Belvedere; Rústico; Monte Castelo (próximo a Praça da Sessenta); São João; Siderópolis; Vila Rica; Roma I e II; e Praça

Brasil, localizada na Vila Santa Cecília.