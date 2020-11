Material apreendido durante patrulhamento da PM no bairro Três Poços, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Publicado 30/11/2020 11:29

Volta Redonda - Policiais Militares apreenderam arma, munições e drogas, no condomínio ‘Minha Casa Minha Vida’, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A apreensão foi feita durante patrulhamento no período da tarde do último domingo, dia 29. De acordo com as informações da PM, os suspeitos fugiram quando perceberam a presença dos policiais no local.

Ainda segundo os agentes do 28º BPM, dentro de uma bolsa foi encontrado o seguinte material: uma pistola 9mm, 16 munições, dois rádios comunicadores, quatro frascos de loló, 12 pinos de cocaína, 15 comprimidos de êxtase, 5 partes de haxixe, 10 tiras de maconha, 52 sachês pequenos de maconha e 50 reais em espécie.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, para onde o material apreendido foi levado.