4 detidos e material apreendido no bairro Três Poços, em Volta redonda, no sábado, dia 28 Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 12:40

Volta Redonda - Policiais Militares do 28º Batalhão foram ao bairro Três Poços, em Volta Redonda, no último sábado, dia 28, após denúncia sobre tráfico de drogas na localidade. De acordo com as informações da PM, quatro suspeitos foram detidos.

A ação aconteceu na Rua Monteiro e no local foram apreendidos: um revólver calibre 38, munições, drogas, 62 pinos de cocaína, 15 sacolés de maconha, 38 pedras de crack e material para endolação.

Segundo a PM, todo o material apreendido e os suspeitos foram levados para 93ªDP, a Delegacia de Volta Redonda.