Quase 500 pessoas receberam tratamento precoce da Covid-19 em Volta Redonda

Volta Redonda - O tratamento precoce contra covid-19 oferecido na Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda há pouco mais de quatro meses, já beneficiou 492 pacientes. O protocolo municipal, que prevê administração da Nitaxozanida até o terceiro dia dos primeiros sintomas, se mostrou 100% eficaz na redução da carga viral, evitando o agravamento da doença. O resultado positivo do tratamento também foi comprovado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, após realização de pesquisa.

De acordo com o diretor do departamento de Assistência Farmacêutica, Alan Sombra, nenhum caso de agravamento e óbito foi registrado nos tratamentos que começaram nos três primeiros dias de sintomas da covid-19.

“Todos os pacientes que respeitaram o protocolo, responderam bem ao tratamento”, disse Alan, acrescentando que os pacientes são acompanhados pelo Consultório Farmacêutico.

O tratamento com Nitazoxanida é priorizado para pessoas acima de 40 anos com comorbidades – doenças que podem agravar o quadro da covid-19, e os pacientes que fazem parte do grupo de risco para a doença, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas. A administração do medicamento é iniciada antes mesmo da chegada do resultado do teste de swab, colhido na unidade de saúde.

Segundo Leci Mello, o esposo Celestino de Mello Filho, de 81 anos, também aprovou o tratamento com a Nitazoxanida. “Ficamos preocupados, por causa da idade, mas logo o estado de saúde dele melhorou. Agora, esperamos o resultado do exame para confirmar se teve mesmo a covid-19”, falou.

A secretária de Saúde de Volta Redonda, Flávia Lipke, afirma que a eficácia do protocolo ajuda a manter a capacidade de leitos para internação de casos graves da covid-19 na cidade. “Porém, a possibilidade do tratamento não deve substituir o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos como forma de prevenção”, avisou.

Conforme orientação da Secretaria Municipal de Saúde é necessário procurar um dos centros de referência para covid-19. Desde o início da pandemia, a prefeitura definiu uma unidade da Atenção Básica em cada um dos quatro distritos sanitários do município como centro de triagem. Aos primeiros sintomas da Covid-19, devem ser procuradas as Unidades Básicas de Saúde nos bairros 249, Vila Mury, Volta Grande e São João, que funcionam em horário especial, das 7h às 22h.



Além dos centros de triagem, Volta Redonda conta com o Centro de Doenças Respiratórias (CDR), localizado na Vila Santa Cecília, nas instalações do Hospital do Idoso, que funciona das 8h às 19h. A criação deste fluxo de atendimento, desde o início da pandemia, centralizou o atendimento aos pacientes com suspeita da covid-19. A estratégia adotada evita a contaminação cruzada em outras unidades de saúde do município.