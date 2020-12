Mais uma fiscalização em transporte coletivo é realizada em Volta Redonda Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 18:00 | Atualizado 01/12/2020 18:02

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) de Volta Redonda realizou nesta terça-feira, dia 1º, mais uma ação de fiscalização no transporte coletivo da cidade. A operação aconteceu nos pontos próximos aos dois shoppings da cidade.

A secretaria, que tem como atribuição o controle e a fiscalização do transporte público de passageiros, intensifica a inspeção desses veículos com a proximidade das festas de fim de ano. No primeiro dia de fiscalização da semana, foram vistoriados 12 veículos e quatro carros foram notificados por irregularidades no para-brisa, uso de placa não oficial e pneu quase no limite.

Os fiscais da STMU verificam itens de segurança tais como pneu, para-brisa, limpeza e lotação dos veículos, além de checar também se as normas de sanitização dos ônibus e o uso da máscara, obrigatório para passageiros e operadores do transporte público, como medidas de prevenção contra a covid-19, permanecem sendo praticadas pelas operadores e usuários transportados.

De acordo com o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Rogério Loureiro, o objetivo da ação é fiscalizar o atendimento de forma geral.

“Durante a fiscalização são verificados a quantidade de veículos nas ruas por linha, o cumprimento dos horários, os itens de segurança, asseio e conservação , limpeza dos veículos, controle do tempo de parada nos pontos de maior demanda, como o do Sider Shopping e Shopping Park Sul, para que haja melhor fluxo de veículo no trânsito”, explicou o secretário.

Quando há constatação de irregularidades quanto a questão de segurança, o veículo é interditado para substituição de pneus e revisão da parte elétrica, sendo lavrado auto de infração por falta de manutenção dos veículos, assim como notificados a cumprir rigorosamente os horários.