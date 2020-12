Voltaço se reapresenta com atletas vice-campeões da Taça Rio sub-20 no elenco profissional Divulgação/ VRFC

02/12/2020

Volta Redonda - Após vencer por 8 a 1 o Brusque-SC na rodada passada, o elenco do Volta Redonda se reapresentou nesta terça-feira, dia 1º, iniciando a preparação para enfrentar o Londrina-PR, sábado, dia 05, às 19h, no estádio Luso Brasileiro. O primeiro dia de preparação foi com novidades. Oito pratas da casa que foram vice-campeões da Taça Rio sub-20 no sábado, dia 28, integram agora o elenco profissional.

São eles: o zagueiro Davison, o lateral-direito Valter, o lateral-esquerdo Marcinho, o meio-campo Gregório e os atacante Kenedy, Bebê, Joarley e Léo Melo. Eles se juntam ao zagueiro Gabriel Pereira e o volante Pedro Thomaz, que também disputaram o Estadual sub-20 deste ano, mas já estavam com a equipe comandada por Neto Colucci, que já trabalhou com esses atletas na base.

“São atletas que fizeram uma grande temporada pelo sub-20 e fizeram por merecer esta promoção ao profissional. Atualmente, o nosso elenco profissional conta com 20 atletas oriundos das nossas categorias de base, o que demonstra o bom trabalho que vem sendo feito, não é à toa que estamos sempre brigando por títulos e entre os primeiros colocados, como foi no Estadual sub-20 deste ano”, disse o vice-presidente Flávio Horta Júnior.

O capitão da equipe sub-20, o lateral-esquerdo Marcinho falou sobre a oportunidade que os Garotos de Aço estão tendo na equipe profissional.

“Conseguimos fazer uma grande temporada este ano, que foi fruto de muito trabalho de todos. Agora, estamos tendo a oportunidade de defender o profissional e a torcida pode ter a certeza que iremos dar o nosso melhor dentro de campo. Só temos a agradecer a diretoria e a comissão técnica do profissional pela oportunidade e por sempre confiarem nos atletas da base do clube”, afirmou.