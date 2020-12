Material apreendido durante patrulhamento no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho Divulgação/ PM

Por O Dia

Volta Redonda - Policiais do 28º BPM prenderam dois suspeitos e apreenderam drogas no Morro da Conquista, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A ação aconteceu na última segunda-feira, dia 30, quando os policiais realizavam um patrulhamento na localidade.

De acordo com a PM, três homens com atitudes suspeitas foram abordados, mas um deles conseguiu fugir. Com eles, os agentes encontraram: 312 pinos de cocaína, 81 trouxinhas de maconha, três celulares, 18 munições calibre 38, uma mochila com material para endolação e R$ 164,00 em espécie.

Publicidade

O material apreendido e os suspeitos foram levados para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP, para registro de ocorrência.