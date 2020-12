Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda segue atuando na transição da gestão do Hospital do Retiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 20:23

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está atuando na transição da gestão do Hospital do Retiro, que era feita por uma organização social até 30 de novembro. O prefeito Samuca Silva esteve na tarde desta quarta-feira, dia 02, na unidade, para acelerar a transição e garantir a chegada de insumos e materiais.

Segundo a SMS, no início da tarde desta quarta, o hospital recebeu medicamentos e insumos que a antiga gestão da unidade não repôs nos últimos dias de contrato. A secretaria está atuando para normalizar a escala de plantão na unidade, tendo em vista a saída de médicos que não receberam seus vencimentos por parte da organização social. A Secretaria de Saúde, em reunião com representantes dos médicos, informou que todos os recursos que deveriam ser repassados a OS foram feitos.

“Estamos buscando meios jurídicos para garantir os pagamentos desses profissionais médicos. Os demais funcionários do hospital, técnicos de enfermagem, enfermeiros e outros, receberam seus vencimentos. Apesar de alguns desfalques nas escalas, a unidade segue funcionando”, disse a secretária de saúde, Flávia Lipke.

De acordo com o procurador geral do município, Augusto Nogueira, a unidade passou a ser novamente administrada pelo município após o fim do contrato da OS, que aconteceu no dia 31/12.

“A prefeitura assumiu dia 1º de dezembro e foi prejudicada na transição, já que não foi autorizada a entrada de funcionários da prefeitura durante período que o prefeito tomou a decisão de rescindir o contrato. Agora é uma fase inicial e quero garantir que estamos adotando medidas jurídicas para preservar o direito dos trabalhadores”, disse o procurador.

A Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda conta com, além do Hospital do Retiro, outras quatro unidades de atendimento de urgência e emergência: Hospital São João Batista (HSJB); Hospital do Aterrado (antigo Cais); Cais Conforto; e UPA do Santo Agostinho. As unidades estão atendendo normalmente.

“Nesse período de transição estamos buscando completar a escala médica do Hospital do Retiro, inclusive contratando novos médicos de forma temporária. Todos os pacientes que estão internados estão sendo assistidos da mesma forma. E a unidade está com estoque de insumos e medicamentos completos”, acrescentou a secretária.