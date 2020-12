Por O Dia

Publicado 02/12/2020 20:39

Volta Redonda - O Centro Especializado em Doenças Respiratórias de Volta Redonda (CDR) passa a realizar os atendimentos na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do bairro Volta Grande. Resultado de uma parceria público-privada firmada para somar forças no combate ao coronavírus, a unidade iniciou atendimento no bairro no dia 1°, terça-feira, e funciona de segunda a sexta-feira, de 7h às 22 horas.



O CDR é uma das medidas criadas pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda para auxiliar na prevenção e no diagnóstico da covid-19. Outra estratégia criada para o combate da doença foi a definição dos Centros de Triagens (CTs) nos quatro distritos sanitários da cidade, nos bairros 249, Vila Mury, Volta Grande e São João, e que continuam sendo referência para o diagnóstico. As unidades funcionam em horário especial, das 7h às 22 horas.



Segundo a secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, todas essas medidas adotadas pela prefeitura visam evitar aglomeração de pessoas e a transmissão do vírus.



“É importante salientar que as ações em saúde em Volta Redonda não param e as medidas sanitárias são focos incansáveis, onde os funcionários estão sendo constantemente capacitados e atualizados para o acolhimento e atendimento aos pacientes com síndrome gripal, bem como para orientações de segurança aos usuários, no intuito de prevenção a Covid-19”, explicou a secretária.



A secretária ressalta ainda que a máscara é um elemento importantíssimo e que continua sendo de uso obrigatório, portanto, não é permitido a permanência em locais públicos sem o uso dela e o distanciamento social, o uso do álcool gel e a lavagem constante das mãos são fundamentais.



“Essas medidas são de segurança e auxiliam na prevenção da propagação da covid-19. Orientamos que os usuários não tragam acompanhantes para a realização de consultas e exames, evitando as aglomerações. Somente serão permitidos acompanhantes para os pacientes idosos, crianças e que possuem deficiências. Solicitamos a colaboração da população neste sentido para que possamos zelar pela segurança de todos, pela de nossos serviços”.



O CDR funciona na Rua Sargento Paulo Moreira, número 22, bairro Volta Grande. O atendimento acontece das 7h às 22h.