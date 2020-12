Por O Dia

Publicado 03/12/2020 08:29

Volta Redonda - A diretoria do Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) anunciou que irá emprestar alguns atletas do seu elenco para a disputa das Séries B e D do Campeonato Brasileiro. A notícia foi confirmada nesta quarta-feira, dia 02.

O goleiro Douglas Borges e o lateral-esquerdo Luiz Paulo estão indo para o CRB-AL, onde irão disputar a segunda divisão do Brasileirão. Já o lateral-direito Oliveira, o zagueiro Heitor e o atacante João Carlos acertaram com o Mirassol-SP, que está na Série D. Todos os cinco atletas ainda têm vínculos com o Voltaço e irão retornar para a temporada de 2021.

Publicidade

Quem também está de saída é o atacante Dija Baiano, que está indo para o Fast Clube- AM. Neste caso, o contrato do atleta com o Voltaço se encerrou e ele foi em definitivo para a equipe amazonense.