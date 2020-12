Prefeitura de Volta Redonda inicia desobstrução de rede pluvial no bairro Santo Agostinho Evandro Freitas

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda começou nesta semana, a manutenção no sistema de drenagem pluvial ao longo da linha férrea, próximo ao Viaduto Nelson Gonçalves, no bairro Santo Agostinho. A manutenção prevê a desobstrução de cerca de 200 metros da rede pluvial, que ficou comprometida.

Segundo a SMI, trata-se de uma rede feita por um processo executado com escavação manual subterrânea, na qual a tubulação é montada à medida que a escavação acontece. Com o passar dos anos, ocorreu a obstrução da rede, comprometendo o fluxo de água e gerando alagamento de parte da Rua Alfredo Moreira, que fica ao lado do Viaduto Nelson Gonçalves.

Uma escavadeira hidráulica é utilizada para a desobstrução da galeria, que recebe água de boa parte do bairro e deságua no Rio Paraíba do Sul. A obra está sendo realizada com mão-de-obra e recursos próprios e ocorre sob a supervisão de engenheiros e técnicos da SMI e conta ainda com o apoio do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto).

De acordo com as informações do Secretário municipal de Infraestrutura, Vinicius Ramos, a previsão é de que em 15 dias a manutenção seja finalizada.



“Estamos no período de fortes chuvas, então se chove a obra é interrompida. Além disso, é um local delicado e de difícil acesso. Nossas equipes foram divididas para atender com prioridade a esta demanda, para que a população do Santo Agostinho não seja afetada. Além disso, continuamos com força total atendendo a outras demandas de serviços em nossa cidade”, disse.

Nos dias 30 de novembro, 1º e 02 de dezembro, as equipes da SMI realizaram capina, limpeza, varrição, raspagem de barro, desobstrução de bueiros e córregos, nos seguintes locais: Santa Tereza, Aterrado, Vila Mury, Praça Oscar Cardoso, Village Santa Helena, Avenida Getúlio Vargas, Avenida Paulo de Frontin, Jardim Tiradentes e Retiro.

Ainda neste período foi realizado o reparo da rede pluvial, na Avenida Antônio de Almeida, no Retiro; e a limpeza do escadão da Rua Paranapanema, na Água Limpa. A operação tapa-buraco também acontece em diversos pontos da cidade. Além disso, conforme informou a SMI, os trabalhos de prevenção de alagamentos seguem com limpeza dos bueiros ao longo da Via Sérgio Braga, no bairro Conforto.