Dados atualizados da covid-19, desta quinta-feira, dia 03, em Volta Redonda Reprodução

Por O Dia

Volta Redonda - A cidade de Volta Redonda tem 8.691 casos confirmados e 27.948 notificados como suspeitos do novo coronavírus. Os dados foram atualizados pela Prefeitura nesta quinta-feira, dia 03.

De acordo com as informações divulgadas, no município são 261 mortes registradas por covid-19. As pessoas curadas são 7.370 e 12.388 exames deram negativo.

Publicidade

Também segundo o boletim, houve um aumento de 1,25% dos casos suspeitos e a ocupação de leitos de UTI da rede pública está em 11,7%.