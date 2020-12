Volta Redonda é escolhida pelo governo do estado para testagem em massa para covid-19 Mauricio Bazilio

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 17:35

Volta Redonda - O município de Volta Redonda foi um dos escolhidos pelo Governo do Estado do Rio para testagem em massa para covid-19. Os testes tiveram início nesta sexta-feira, dia 04, e na cidade, o Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns foi o local definido pelas autoridades.

Para fazer o teste gratuito é necessário realizar o agendamento de segunda a segunda, das 7h às 19h, pelo aplicativo 'Dados do Bem', onde o paciente precisa fazer um cadastro e preencher um questionário.

Na sequencia, o paciente irá receber a confirmação do dia e horário do exame, o resultado sai em até 72 horas e também é disponibilizado pelo aplicativo. No caso do resultado positivo para covid-19, a pessoa poderá indicar até cinco parentes para também realizarem o teste. O exame RT-PCR é feito através da coleta de amostras no nariz com uma espécie de cotonete.

Segundo os dados divulgados, o aplicativo fará a seleção dos pacientes, a partir das informações fornecidas, a ferramenta poderá indicar a possibilidade de a pessoa estar infectada pelo novo coronavírus. A testagem é direcionada para pacientes sintomáticos a partir de 12 anos, entre o 1º e o 7º dia do início dos sintomas, e que tenham tido contato próximo de casos confirmados da doença.

Passo a passo para baixar o aplicativo



Acesse a loja de aplicativos do seu celular e faça o download do app. Esta etapa pode ser realizada também pelo site Dados do Bem pelo link Acesse a loja de aplicativos do seu celular e faça o download do app. Esta etapa pode ser realizada também pelo site Dados do Bem pelo link https://dadosdobem.com.br/

Dados do Bem

Iniciativa sem fins lucrativos, desenvolvida pelo Instituto D'Or de Pesquisa e Ensino (Idor) e pela Zoox, que combina inteligência epidemiológica e big data para acompanhamento em tempo real da distribuição da epidemia do coronavírus nos centros urbanos. O aplicativo cria mapas de contágio e mostra os locais com maior índice de contaminação. Os resultados vão auxiliar a população e o Poder Público na tomada de decisões em relação ao enfrentamento da pandemia.