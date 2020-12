Com a força da base, Voltaço recebe o Londrina-PR pela última rodada da Série C Divulgação/ VRFC

Publicado 05/12/2020 17:02

Volta Redonda - O Voltaço irá apostar nos jogadores ‘pratas da casa’ para vencer o Londrina-PR neste sábado, dia 05, às 19h, no estádio Luso Brasileiro, pela última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o Voltaço terá o desfalque do volante Bruno Barra, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Em contrapartida, o técnico Neto Colucci poderá contar com o retorno de Erick Flores, que cumpriu suspensão automática na rodada passada. O comandante do Esquadrão de Aço, comentou que dos 23 jogadores relacionados para o confronto, 14 são formados nas categorias de base do Voltaço.

“O Volta Redonda vem fazendo um trabalho muito forte nas categorias de base. Participei dele durante cinco anos e meio e conheço e treinei muitos garotos que hoje estão aqui no profissional. São atletas que trabalhei durante três anos e conhecem bem o meu conceito de jogo. Somado a isso, temos alguns atletas experientes e que também estarão em campo, fazendo uma mescla de qualidade, força e juventude. Acredito que faremos um grande jogo e iremos buscar a vitória diante do Londrina”, falou.