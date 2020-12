PM apreende mais de 4 mil pinos de cocaína no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Por O Dia

Publicado 07/12/2020

Volta Redonda - Uma ação da Polícia Militar apreendeu mais de 4 mil cápsulas de cocaína e prendeu um homem, no último domingo, dia 06, em Volta Redonda. A apreensão aconteceu em uma casa, na Rua Cambuquira, no bairro Santa Rita do Zarur.



Os policiais do 28º BPM foram ao local após uma denúncia de que um veículo de passeio estava com o material do tráfico. Quando chegaram ao endereço indicado, o proprietário do imóvel autorizou a entrada da equipe.



De acordo com os agentes, depois das buscas no interior da casa, foram apreendidas 4.240 cápsulas de cocaína e 100 munições. Ainda na ação, o carro citado na denúncia também foi apreendido. Todo o material entorpecente foi levado para Delegacia de Volta Redonda, a 93ª DP. O dono da casa foi detido.