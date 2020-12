Voltaço assina contrato profissional com o 'prata da casa' zagueiro Davison Divulgação/ VRFC

Publicado 09/12/2020 09:43

Volta Redonda - A diretoria do Volta Redonda Futebol Clube assinou contrato profissional de dois anos com o prata da casa Davison, de 20 anos. A assinatura aconteceu na última nesta segunda-feira, dia 07.

Nas categorias de base do Esquadrão de Aço desde os 14 anos, o zagueiro, que é natural de Volta Redonda, foi um dos grandes destaques da equipe vice-campeã da Taça Rio sub-20 deste ano, além de também estar presente na histórica campanha da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019.

O defensor também vem integrando o elenco profissional do Esquadrão de Aço. Inclusive, fez a sua estreia no profissional diante do Londrina-PR no sábado, dia 5, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

“Estou vivendo um momento muito especial na minha vida. No sábado realizei o meu sonho de jogar uma partida profissional e hoje estou realizando outro grande sonho que é assinar o meu primeiro contrato profissional. Só tenho a agradecer a diretoria que vem olhando com muito carinho para as categorias de base e ajudando a realizar os sonhos de tantos garotos que estão no clube. Quero agradecer também a todos aos profissionais, treinadores, companheiros que me ajudaram durante todos estes anos aqui e também, claro, a minha família e amigos, que sempre me apoiaram e estiveram do meu lado”, disse.

O vice-presidente Flávio Horta Júnior destacou que Davison é o sétimo atleta com idade de sub-20 a assinar contrato profissional com o Volta Redonda neste ano. Além deles, ainda tem o zagueiro Gabriel Pereira, que já tinha contrato com o clube.

“A melhor maneira de planejar o futuro do clube é apostar nas categorias de base. A nossa gestão vem fazendo isso e os resultados estão aparecendo. Não apenas nas campanhas expressivas na base, mas também no grande número de pratas da casa no elenco profissional. Temos muito orgulho desses garotos, que demonstraram muita personalidade e qualidade diante do Londrina. O Davison é o sétimo atleta da base a assinar contrato profissional neste ano e merece todo o reconhecimento, porque fez uma temporada incrível”, destacou.