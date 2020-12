Diretoria da Abrasel Sul Fluminense intensifica os trabalhos para melhor atender os empresários da região Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 10:19

Volta Redonda - A diretoria da Regional Sul Fluminense da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), lançada oficialmente no mês de Outubro deste ano, segue com os trabalhos nos processos de estruturação da nova entidade. As reuniões do grupo acontecem quinzenalmente.

Segundo a diretoria, em breve será inaugurada a sede da Associação nas dependências da Arena Kartódromo Internacional de Volta Redonda que será um ponto de referência e apoio aos associados. A executiva Thais Magalhães foi designada como a responsável por receber as demandas e atender as solicitações dos associados e ainda trabalhará em conjunto com as equipes dos departamentos comercial e marketing e a diretoria para ampliar as Ações da ABRASEL na região.



“Estamos trabalhando muito, finalizando a montagem da nossa sala e juntamente com o nosso presidente e toda diretoria seguimos estruturando as nossas ações para muito em breve poder melhor atender os empresários do nosso setor. Tenho contato permanente com outros executivos da Seccional Estadual e da Abrasel Nacional que estão nos dando todo apoio necessário para a construção do trabalho aqui no Sul Fluminense”, afirmou a executiva.



O grupo também tem acompanhado os desdobramentos do aumento dos casos da covid-19, na região e em todo o país e já está executando através dos seus canais de comunicação ações de conscientização e apoio aos empresários locais. O objetivo é evitar que maiores problemas possam ocorrer de forma semelhante a que aconteceu no primeiro semestre deste ano, quando um número significativo de estabelecimentos tiveram que permanecer fechados, o que causou grandes prejuízos aos empresários e trabalhadores do setor de alimentação fora do lar.

“Ainda vivemos um momento de muitas incertezas, mas estamos acompanhando atentamente as recomendações das autoridades nacional, estaduais e municipais, quanto ao crescimento dos casos da covid-19 na nossa região. O setor em que estamos emprega muitas pessoas, várias famílias são sustentadas por estes profissionais e estamos tomando todos os cuidados que nos foram recomendados pela justiça e pelo poder público, para que o funcionamento dos estabelecimentos que fazem parte do nosso setor não volte a sofrer altos impactos, como ocorreu nos primeiros meses da pandemia aqui no Brasil”, falou José Fardim, Presidente da Regional Sul Fluminense.