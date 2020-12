Prefeitura de Volta Redonda realiza serviços de manutenção na cidade Evandro Freitas

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 17:21 | Atualizado 09/12/2020 17:22

Volta Redonda - Nesta quarta-feira, dia 09, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) de Volta Redonda realizaram várias ações de manutenção pela cidade. O serviço de capina aconteceu na Rua Nossa Senhora das Graças, no bairro São Geraldo, capina mecânica na Rua C, no Parque do Contorno, além de roçada no canteiros do bairro Voldac.

A SMI também auxilia nos atendimentos das demandas por conta das chuvas dos últimos dias e realiza a limpeza das ruas e oferece suporte na retirada de árvores e em vistorias da Defesa Civil.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, comentou sobre a importância de manter a manutenção da cidade em dia.

“Nós não paramos de olhar para a cidade e de cuidar dela. Manter as manutenções e serviços cotidianos é essencial”, disse o prefeito.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Vinícius Ramos, a SMI não para e agradeceu aos funcionários pela dedicação.

“Temos uma equipe dedicada, que trabalha duro para manter a cidade em ordem. O município tem muitas demandas, mas conseguimos atender a todas”, disse o secretário.