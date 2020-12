Por O Dia

Publicado 09/12/2020 18:25

Volta Redonda - O Saae VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) informou que a rede de abastecimento de água do bairro Caieiras teve um rompimento na noite desta terça-feira, dia 8, por conta da chuva. As equipes do Saae já estão trabalhando na manutenção da rede e a previsão é de que seja concluído até o final desta quarta-feira, dia 09.



Com isso, os bairros Brasilândia, Caieiras e Cailândia estão com o abastecimento interrompido. Assim que a manutenção for finalizada, serviço será restabelecido gradativamente.



O diretor do Saae VR, José Geraldo Santos, o Zeca, explicou que o problema foi descoberto após pesquisas de vazamento.



“Encontramos a tubulação rompida nesta quarta-feira pela manhã e nossas equipes já estão trabalhando para resolver o problema. É importante que os moradores dos bairros afetados façam o uso consciente de água até que o abastecimento seja restabelecido”, disse.