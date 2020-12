Material apreendido no bairro Coqueiro, em Volta Redonda Divulgação/ PM

Publicado 09/12/2020

Volta Redonda – Policiais do 28º Batalhão prenderam um suspeito de tráfico de drogas, na terça-feira, dia 08, na Alameda 10, no bairro Coqueiro, em Volta Redonda. A equipe estava em patrulhamento quando se deparou com três suspeitos armados que ao perceberem a chegada da PM, iniciaram uma troca de tiros.



Segundo as informações divulgadas pela Polícia Militar, dois suspeitos conseguiram fugir e um foi baleado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros foram acionados e o suspeito ferido foi encaminhado para o Hospital São João Batista.

Ainda de acordo com a PM, durante a ação, o seguinte material foi apreendido: uma pistola 9mm, dois carregadores 9mm, 29 Munições 9mm, uma mochila preta, 207 pinos de cocaína, R$110,00 em espécie, um rádio transmissor, três baterias de rádio transmissor, dois aparelhos celulares e uma carteira com documentos.

Todo o material apreendido foi levado para Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP, onde o registro da ocorrência foi realizado.