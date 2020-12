Saae-VR faz reparo em rede de abastecimento do bairro Vila Rica Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 10:19

Volta Redonda - O Saae-VR (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda) identificou um rompimento na rede de abastecimento de água do Conjunto Habitacional Vila Rica. Segundo as informações da autarquia, a equipe técnica já está no local. A previsão é que o serviço seja concluído até o início da tarde desta quinta-feira, dia 10.

Ainda de acordo com o Saae, além do Vila Rica, algumas partes do bairro Belvedere também estão com o abastecimento prejudicado e assim que a manutenção for finalizada, serviço será restabelecido gradativamente.

A autarquia pede que os moradores dessas localidades façam uso consciente de água até que o abastecimento seja normalizado.