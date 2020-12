Duas pessoas são mortas a tiros durante o final de semana em Volta Redonda, Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 09:23

Volta Redonda - Dois homicídios foram registrados, em menos de 24 horas, em Volta Redonda. Os assassinatos aconteceram no último final de semana na cidade.

Na madrugada de domingo, dia 13, um homem, de 38 anos, foi assassinado a tiros perto de um bar, no bairro Ilha Parque. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital São Joao Batista, mas resistiu aos ferimentos.



O outro assassinato ocorreu no sábado, dia 12, no bairro Açude II. De acordo com a PM, quando os policiais chegaram na Rua 10, encontraram um jovem, de 23 anos, baleado. Segundo informações da namorada do rapaz, dois suspeitos encapuzados apareceram no momento que em eles estavam indo para o carro, após saírem de uma lanchonete. O jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital São João Batista, mas não resistiu.



Os dois casos foram registrados na Delegacia de Volta Redonda, 93ª DP.